В Пекине сообщили, что так называемая «независимость Тайваня» означает войну

Представитель канцелярии по делам Тайваня при Государственном совете Китайской Народной Республики Чэнь Биньхуа заявил, что Пекин готов предложить возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не станет игнорировать сепаратистскую деятельность острова, направленную на достижение суверенитета.
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