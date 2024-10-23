Расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил разведывательный БпЛА противника в зоне проведения СВО

В ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся дрон противника на расстоянии 6 км противника и произвел пуски ракет на уничтожение.
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