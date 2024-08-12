Курганскую область накроет штормовой ветер

В Курганской области на 14 августа ожидается штормовой ветер. 13 августа также будет ветряным. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).
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