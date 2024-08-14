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Царьград

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Как правильно провести Медовый Спас? Ответ священника

Как правильно провести Медовый Спас? Ответ священника

Новосибирский священник рассказал, что можно и что нельзя делать в Медовый Спас.В среду, 14 августа, православные христиане празднуют Медовый Спас.

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