Из фантазии в реальность: почему ваши карты желаний могут не работать Алёна ЮрьеваКарты желаний – это не только модный тренд в мире самопомощи, но и инструмент, который обещает перенести наши мечты из сферы фантазий в реальность.
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