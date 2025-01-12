Джонсон объявил, что «Российская империя закончилась» и грубо оскорбил Путина

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, скандально прославившийся своими жесткими высказываниями, дал интервью прибалтийскому изданию Delfi, в котором подверг резкой, за гранью фола, критике президента России Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии