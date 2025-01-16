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Закон и Порядок

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Стратегия или «показуха»: почему Россия продолжает атаковать неуязвимое газохранилище под Львовом

Стратегия или «показуха»: почему Россия продолжает атаковать неуязвимое газохранилище под Львовом

Стратегия или «показуха»: Россия продолжает атаковать неуязвимое газохранилище под Львовом Поделиться MOD Russia\Global Look Press ВС РФ сегодня рано утром нанесли удар по газохранилищу в Стрые Львовской области.

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Комментарии
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Игорь Рулькевич
Самое большое, ПОДЗЕМНОЕ, хранилище газа,в ЕС.
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6 час.
Игорь Рулькевич
ЕГО НУЖНО БОМБИТЬ МЕСЯЦ,чтобы повредить и кинжалами.
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6 час.
ВТ
Василий Топчий
Статья может и провокационная, но реальность от этого не изменилась. Не повреждено подземное газовое хранилище.
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6 час.

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