Классика от Rockstar Games и Konami может появиться в подписке PS Plus Premium В сети появило...

Классика от Rockstar Games и Konami может появиться в подписке PS Plus PremiumВ сети появилось предположение, что Implicit Conversions, занимающаяся эмуляцией, работает над добавлением классических тайтлов Rockstar Games и Konami в подписку PS Plus Premium.
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