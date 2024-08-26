В Telegram прокомментировали задержание основателя мессенджера Павла Дурова в Париже

Администрация Telegram впервые отреагировала на задержание Павла Дурова во Франции. В официальном заявлении Telegram говорится, что мессенджер «соблюдает все законы Евросоюза, включая Закон о цифровых услугах – его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется».
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