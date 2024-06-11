Evgenija Palette

Этот клоун Макрон "ВЫНУЖДЕН" суетиться. В АФРИКЕ он потерял всё. И он понимает, что люди обвинят в этом только его, его безрассудную мелкочастотную политику... А вдруг случится победа над Россией (думает он). Как бы без куска пирога не остаться... Конечно, он может думать всё, что хочет, даже, что его "первая леди" - редкий бриллиант. Но политика - НЕ ЕГО ДЕЛО. И ЭТО ОЧЕВИДНО ВСЕМ. ДАЖЕ ФРАНЦУЗАМ, ВЫРАЗИВШИМ ЕМУ СВОЕ НЕСОГЛАСИЕ...