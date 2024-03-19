Трагедия в перинатальном центре: халатность пермских врачей привела к гибели матери и двойни

33-летняя жительница Перми готовилась к радостному событию — рождению двойни. Долгожданная беременность протекала без серьезных осложнений, пока на очередном УЗИ врачи не выявили признаки угрозы преждевременных родов.
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