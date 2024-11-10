В Астрахани на заводе им. Ленина построят шесть сухогрузов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) проавансирует строительство 6 сухогрузных судов проекта RSD-81 на производственной площадке Судостроительно-судоремонтного завода имени Ленина в Астрахани.
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