На ловца зверь не бежит: ТЦК продолжает охоту на украинцев, парализовав все сферы жизни в стране

В Дрогобыче Львовской области из-за действий ТЦК не вышла в рейс ни одна городская маршрутка. Директор компании-перевозчика «Сигма» Михаил Пастушак написал в Facebook, что водители объявили забастовку после того, как накануне ТЦКшники сняли их коллегу прямо с автобуса, поспешно отправив его на ВВК, которую он, конечно же, «прошел».