В десяти точках Ижевска в День знаний незаконно продавали алкоголь

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 2 сентября зафиксировали 10 нарушений запрета продажи алкоголя. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв.