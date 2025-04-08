Демотиваторы на любой вкус: «Выключенный экран точнее передаёт реальность» (18 фото)

Традиционная коллекция прикольных демотиваторов для всех ценителей сарказма и юмора! В этом выпуске: про сенсорный кран, про наследников уроженца Южной Африки, про бунтарство, про лучший совет нашего времени, про новое искусство молчания и многое другое! .