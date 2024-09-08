“Шансов нет”, – стало известно, лишат ли Пугачеву и Максима Галкина* родительских прав

лина любимцева

Постоянные метания Пугачевой и Галкина с места на место и где учатся дети? В школу ходят?!! Они что, иврит знают, или латышский язык, или знают, на каком языке разговаривают на Кипре? Образование дети получат, или останутся безграмотными? Нарушаются их права с этими переездами. А ДЕТКИ ВООБЩЕ КРАСИВЫЕ!! И девочка, и мальчик... Пугачевой и Галкину детей - не жаль? Таскают их как попало... ... Всего хорошего детям, храни их Господь!!! Дай Бог родителей (много сирот), ДАЙ БОГ ИМ УМ!!