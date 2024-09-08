Помнится, что общественники обратились к омбудсмену по правам ребенка с просьбой лишить Аллу Пугачеву и Максима Галкина* родительских прав.
“Шансов нет”, – стало известно, лишат ли Пугачеву и Максима Галкина* родительских прав
Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
Адвокат прав, и зачем раздувать никому не нужные глупости
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16 час.
лина любимцева
Постоянные метания Пугачевой и Галкина с места на место и где учатся дети? В школу ходят?!! Они что, иврит знают, или латышский язык, или знают, на каком языке разговаривают на Кипре? Образование дети получат, или останутся безграмотными? Нарушаются их права с этими переездами. А ДЕТКИ ВООБЩЕ КРАСИВЫЕ!! И девочка, и мальчик... Пугачевой и Галкину детей - не жаль? Таскают их как попало... ... Всего хорошего детям, храни их Господь!!! Дай Бог родителей (много сирот), ДАЙ БОГ ИМ УМ!!
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12 час.
лл
лина любимцева
Адвокат за деньги защищает, а у вас какой интерес? Если бы вы вот так росли, с места на место Вас таскали, КАКОВО ВАМ БЫЛО БЫ?!! Никакой стабильности и покоя детям нет!!
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12 час.
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