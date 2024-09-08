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Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Какое там "государство"?!! Барыги хотят ОБВОРОВАТЬ  Таисию Повалий, пока хозяйки дома нет... вот и все их устремления.У Таисии Повалий ...
  • лина любимцева
    Адвокат за деньги защищает, а у вас какой интерес? Если бы вы вот так росли, с места на место Вас  таскали,  КАКОВО В...“Шансов нет”, – с...
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“Шансов нет”, – стало известно, лишат ли Пугачеву и Максима Галкина* родительских прав

“Шансов нет”, – стало известно, лишат ли Пугачеву и Максима Галкина* родительских прав

Помнится, что общественники обратились к омбудсмену по правам ребенка с просьбой лишить Аллу Пугачеву и Максима Галкина* родительских прав.

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Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
Адвокат прав, и зачем раздувать никому не нужные глупости
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16 час.
лина любимцева
Постоянные  метания Пугачевой и Галкина с места на место и где учатся дети? В школу ходят?!!   Они что, иврит знают, или латышский язык, или знают, на каком языке разговаривают на Кипре? Образование дети получат, или останутся безграмотными? Нарушаются их права с этими переездами. А ДЕТКИ ВООБЩЕ КРАСИВЫЕ!! И девочка, и мальчик...  Пугачевой и Галкину детей - не жаль? Таскают их как попало... ... Всего  хорошего детям, храни их Господь!!! Дай Бог родителей (много сирот), ДАЙ БОГ  ИМ УМ!!
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12 час.
лл
лина любимцева
Адвокат за деньги защищает, а у вас какой интерес? Если бы вы вот так росли, с места на место Вас  таскали,  КАКОВО ВАМ БЫЛО БЫ?!!  Никакой стабильности и покоя детям нет!!
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12 час.

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