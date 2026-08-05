Arista Networks впервые преодолела рубеж в 3 млрд долларов квартальной выручки благодаря спросу на ИИ-инфраструктуру

Американский технологический гигант Arista Networks, Inc. (NYSE: ANET) обнародовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, впервые в своей истории преодолев отметку в 3 миллиарда долларов по объему квартальной выручки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии