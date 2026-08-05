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Arista Networks впервые преодолела рубеж в 3 млрд долларов квартальной выручки благодаря спросу на ИИ-инфраструктуру

Arista Networks впервые преодолела рубеж в 3 млрд долларов квартальной выручки благодаря спросу на ИИ-инфраструктуру

Американский технологический гигант Arista Networks, Inc. (NYSE: ANET) обнародовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, впервые в своей истории преодолев отметку в 3 миллиарда долларов по объему квартальной выручки.

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