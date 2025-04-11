Отказываться от поездок с таксистом-мигрантом предложили в России

По мнению Владислава Даванкова, такая мера обеспечит пассажирам дополнительную безопасность Вице-спикер ГД Владислав Даванков предложил рассмотреть возможность внедрения в приложениях агрегаторов такси функции отказа от поездки с водителем-мигрантом.
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