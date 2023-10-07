МИД: Россия контактирует с Израилем и Палестиной и призывает к прекращению огня

Россия контактирует с Израилем и Палестиной и призывает обе стороны конфликта к миру. Об этом ТАСС сообщил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов.
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