Ответчика по делу не смогли вовремя разыскать, поэтому слушания перенесли на конец ноября.Лефортовский суд Москвы отложил до 25 ноября рассмотрение иска певицы Ларисы Долиной к Артуру Каменецкому, осуждённому за участие в мошенничестве с её квартирой.