Георгий Которобай, обвиняемый в убийстве девушки из Оргеева, остается за решеткой

Георгий Которобай, обвиняемый в убийстве молодой женщины на шестом месяце беременности Анны-Марии, сделал сегодня новые заявления, прежде чем войти в зал суда, где проходило новое слушание по делу против него.
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