МТС-Банк МОШЕННИКИ

﻿﻿Я открыл валютную карту МТС в декабре и пользуюсь ею по мере необходимости, переводя деньги, то есть покупки на сумму около 30 100 300 рублей и другие суммы Когда мне нужно расплатиться в магазине или в автомате возле метро, ​​я перевожу эти деньги себе Четыре месяца спустя все успокоилось.