МТС-Банк МОШЕННИКИ

Я открыл валютную карту МТС в декабре и пользуюсь ею по мере необходимости, переводя деньги, то есть покупки на сумму около 30 100 300 рублей и другие суммы Когда мне нужно расплатиться в магазине или в автомате возле метро, я перевожу эти деньги себе Четыре месяца спустя все успокоилось.
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