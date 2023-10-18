Минобороны сообщило о нейтрализации 28 беспилотников силами ПВО за ночь

Российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи было перехвачено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Белгородской и Курской областями, а также над Черным морем.
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