NaukaTeh
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NaukaTeh

83 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    явно на виду похмельный синдром душевнобольного из палаты №6...😏Кто знает что это...
  • Леонид Ла Рошель
    Бред алкоголика или наркомана? Укусил все же паук афтыря, укусил, теперь в Башкирии будет свой Человек-Паук и это буд...Кто знает что это...
  • Вик Норд
    Профессиональный юмор,это где продают сомнительные остроты ниже пояса,с закадровым смехом?Ржомба

Отмороженный

Отмороженный

﻿﻿Джеймс Дуглас Черный (1286-1330) – безрассудный шотландский полководец, сражавшийся за свободу своей страны, сжигавший людей заживо, притворявшийся коровой, а в конце жизни участвовавший в Реконкисте крестоносцы атакуют интересным способом — бросая сердца своих товарищей в стан врага, Роберт Брюс! Родился в семье лорда Дугласа – аристократического шотландского землевладельца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх