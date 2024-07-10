Отмороженный

﻿﻿Джеймс Дуглас Черный (1286-1330) – безрассудный шотландский полководец, сражавшийся за свободу своей страны, сжигавший людей заживо, притворявшийся коровой, а в конце жизни участвовавший в Реконкисте крестоносцы атакуют интересным способом — бросая сердца своих товарищей в стан врага, Роберт Брюс! Родился в семье лорда Дугласа – аристократического шотландского землевладельца.