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Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    У них нет в домах отопления, за ненадобностью.Лазарева* показал...
  • Александр Юткин
    Шалава кастрюльная. Только пенку снимать умеет. Наняла, так следи.Юлия Высоцкая заг...
  • lady lyudmila
    Да , в доме не жарко. А почему в кроссовках ? У них там так ?!Лазарева* показал...

Юлия Высоцкая загнала бизнес Кончаловского в огромный минус

Юлия Высоцкая загнала бизнес Кончаловского в огромный минус

Кинокомпания и продюсерский центр, принадлежащие Андрею Кончаловскому, понесли убытки в размере 22,4 миллиона рублей в результате передачи режиссером своих долей акций Юлии Высоцкой.

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Комментарии
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цветкова марина яковлевна
И правильно сделал, что сейчас передал. Возраст у него солидный, мало ли что. А то потом начнется дележка....
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15 час.
lady lyudmila
Да. Дележка будет.
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15 час.
АЮ
Александр Юткин
Шалава кастрюльная. Только пенку снимать умеет. Наняла, так следи.
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12 час.

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