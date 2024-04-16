Кинокомпания и продюсерский центр, принадлежащие Андрею Кончаловскому, понесли убытки в размере 22,4 миллиона рублей в результате передачи режиссером своих долей акций Юлии Высоцкой.
Юлия Высоцкая загнала бизнес Кончаловского в огромный минус
Комментарии
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цветкова марина яковлевна
И правильно сделал, что сейчас передал. Возраст у него солидный, мало ли что. А то потом начнется дележка....
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15 час.
lady lyudmila
Да. Дележка будет.
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15 час.
АЮ
Александр Юткин
Шалава кастрюльная. Только пенку снимать умеет. Наняла, так следи.
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12 час.
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