В ФРГ начали расследование о пропаже владельца OBI

В ФРГ вновь расследуют пропажу владельца OBI, который может скрываться в РФ Прокуратура города Кельна начала расследование по подозрению в даче ложных показаний Кристианом Хаубом о его объявленном ранее погибшим брате и экс-главе владеющего большинством активов OBI холдинга Tengelmann Group Карле-Эриване Хаубе.