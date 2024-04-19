В ФРГ начали расследование о пропаже владельца OBI

В ФРГ вновь расследуют пропажу владельца OBI, который может скрываться в РФ Прокуратура города Кельна начала расследование по подозрению в даче ложных показаний Кристианом Хаубом о его объявленном ранее погибшим брате и экс-главе владеющего большинством активов OBI холдинга Tengelmann Group Карле-Эриване Хаубе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии