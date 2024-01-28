Греция передаст Украине системы ПВО для противостояния России

Будни мужчин. Все что нам интересно

С весны 2022 года США оказывают воздействие на Кипр и Грецию, чтобы эти страны, периодически обменивающиеся оружием, поделились частью имеющихся советских и российских систем вооружений с Украиной, на «компенсационной основе».