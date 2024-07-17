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Новости экономики России

1 подписчик

О философии инвестирования

"Что купить сегодня?" Многие наверняка напряглись при виде такого заголовка: Ленивый инвестор начал раздавать сигналы и рекомендации! Нет, со мной всё в порядке, просто делюсь соображениями о текущем рынке и своей философией инвестирования.

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