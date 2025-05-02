Легкий способ очистки половиков: 15 минут по методу турков — идеальная чистота без усилий Юлия ЧелкановаНаверняка каждая женщина сталкивалась с трудностями при чистке ковров, требующей немало усилий и не всегда приводящей к идеальному результату.
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