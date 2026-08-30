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Звезда «Клюквенного щербета» Сыла Тюркоглу вышла замуж за бизнесмена

Звезда «Клюквенного щербета» Сыла Тюркоглу вышла замуж за бизнесмена

Звезда турецкого сериала «Клюквенный щербет» Сыла Тюркоглу вышла замуж за бизнесмена Ата Айылдыза. Радостной новостью она поделилась в личном блоге.

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