Прокуратура начала проверку после обнаружения мумии мужчины в многодетной семье

Гатчинская городская прокуратура по поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского 2 февраля организовала проверку по факту обнаружения трупа мужчины в многодетной семье в Гатчинском районе региона.
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