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Побег из «золотой клетки» и тихий уход в 47 лет: непростой путь актрисы Алёны Бондарчук

Побег из «золотой клетки» и тихий уход в 47 лет: непростой путь актрисы Алёны Бондарчук

Дочь знаменитого советского режиссёра Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой могла рассчитывать на лёгкую и благополучную жизненную траекторию.

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