Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Что сделать, чтобы очки не спадали с носа?

Что сделать, чтобы очки не спадали с носа?

Очки для многих — не просто аксессуар, а ежедневная необходимость. Однако использовать их не всегда комфортно: они постоянно сползают с переносицы… Ни спортом позаниматься нельзя, ни просто прогуляться — всегда есть переживание, что они вот-вот спадут.

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