Что сделать, чтобы очки не спадали с носа?

Очки для многих — не просто аксессуар, а ежедневная необходимость. Однако использовать их не всегда комфортно: они постоянно сползают с переносицы… Ни спортом позаниматься нельзя, ни просто прогуляться — всегда есть переживание, что они вот-вот спадут.