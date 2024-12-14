Что сделать, чтобы очки не спадали с носа?

Очки для многих — не просто аксессуар, а ежедневная необходимость. Однако использовать их не всегда комфортно: они постоянно сползают с переносицы… Ни спортом позаниматься нельзя, ни просто прогуляться — всегда есть переживание, что они вот-вот спадут.
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