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Газета.ру

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Россияне начали использовать ИИ для чтения книг на иностранном языке

Россияне начали использовать ИИ для чтения книг на иностранном языке

Каждый пятый россиянин использует ИИ для чтения книг на иностранном языке. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформ «Кион Строк» и Skyeng.

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