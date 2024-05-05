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Основатель «Рольфа» Петров подал иск в ООН против национализации его бизнеса

Основатель «Рольфа» Петров подал иск в ООН против национализации его бизнеса

Сергей Петров намерен получить компенсацию за национализацию «Рольфа». Как считают юристы, в текущих политических условиях такой иск в ООН имеет шансы быть удовлетворенным, но деньги Петров вряд ли получит, но точно заработает на этом процессе политические очкиОснователь автодилера «Рольф» и экс-депутат Госдумы Сергей Петров намерен добиваться компенсации за национализацию его бизнеса в России.

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