Основатель «Рольфа» Петров подал иск в ООН против национализации его бизнеса

Сергей Петров намерен получить компенсацию за национализацию «Рольфа». Как считают юристы, в текущих политических условиях такой иск в ООН имеет шансы быть удовлетворенным, но деньги Петров вряд ли получит, но точно заработает на этом процессе политические очкиОснователь автодилера «Рольф» и экс-депутат Госдумы Сергей Петров намерен добиваться компенсации за национализацию его бизнеса в России.