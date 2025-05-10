СМИ: Пакистан утверждает, что его хакеры вывели из строя 70 процентов индийской электросети Пакистан утверждает, что его хакеры вывели из строя 70 процентов индийской электросети.
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СМИ: Пакистан утверждает, что его хакеры вывели из строя 70 процентов индийской электросети Пакистан утверждает, что его хакеры вывели из строя 70 процентов индийской электросети.
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