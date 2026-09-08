Перед покупкой ищите не царапины: машина сама расскажет, что с ней было

Кузов можно отполировать, салон отмыть, а под капотом все аккуратно протереть. Для продажи автомобиль легко привести в состояние «только что с мойки».
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