Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Француз, англичанин и немец сели в поезд и… дунули»

«Француз, англичанин и немец сели в поезд и… дунули»

Интернет-пользователи бурно обсуждают (далеко не только у нас - волна нарастает и на Западе) примечательное коротюсенькое видео, снятое в субботу и опубликованное 11 мая одним из крупнейших международных информагентств Associated Press.

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