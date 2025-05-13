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Сайгак: самая северная антилопа в мире
Комментарии
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Лариса Галахова
Необыкновенно красивое животное. И очень жаль что фермеры в Казахстане которые распахивают миграционный пути сайгаков требуют их уничтожать, якобы они так расплодились что угрожают сельхозугодиям. Так может сам человек виноват что влез на территории миграции антилопы?
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