Сайгак: самая северная антилопа в мире

Лариса Галахова

Необыкновенно красивое животное. И очень жаль что фермеры в Казахстане которые распахивают миграционный пути сайгаков требуют их уничтожать, якобы они так расплодились что угрожают сельхозугодиям. Так может сам человек виноват что влез на территории миграции антилопы?