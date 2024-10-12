За оскорбление педагога в России могут ввести штраф от 5 до 20 тысяч рублей По данным исследования проектно-учебной лаборатории «Высшей школы экономики» 70% российских педагогов хотя бы раз, но сталкивались с неподобающим поведением учащихся.
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