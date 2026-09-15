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Аргументы недели

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Зимой топливный газ европейцам будет только сниться

Зимой топливный газ европейцам будет только сниться

Европейский газовый рынок снова лихорадит. В конце августа цены на газ в Европе превысили отметку в 800 долл.

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