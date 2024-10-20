Вашингтон не видит сценария победы Украины, — Bloomberg «Украина скоро будет продана: если это утверждение кажется слишком жестоким и окончательным, подумайте о доказательствах: русские заняли 1/5 её территории, и, несмотря на все усилия украинцев, им ничего не удалось сделать.
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