Вашингтон не видит сценария победы Украины, — Bloomberg «Украина скоро будет продана: если это утверждение кажется слишком жестоким и окончательным, подумайте о доказательствах: русские заняли 1/5 её территории, и, несмотря на все усилия украинцев, им ничего не удалось сделать.