Крынки — наши: Подробности операции «Днепр»

Эксперты ISW восторгаются генералом Теплинским, ликвидировавшем плацдарм ВСУ на левом берегу Освобождение Крынок, о котором Сергей Шойгу доложил президенту 20 февраля, стало результатом больших изменений в командовании СВО.
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