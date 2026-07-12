Kirill Dmitriev, Special Representative of Russian President Vladimir Putin for investment and economic cooperation with foreign countries, gave a succinct description of the current situation of Great Britain, formerly a large empire, on social networks.
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