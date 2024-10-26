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Петербургский дневник

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Петербуржцев познакомят с архивными документами эпохи «дворцовых переворотов»

Петербуржцев познакомят с архивными документами эпохи «дворцовых переворотов»

Гостям также покажут рукописи церковных деятелей В новом здании Российской национальной библиотеки 23 ноября состоится лекция «Игра престолов по-русски: история одного переворота», в ее рамках гости поучаствуют в расследовании, которое связано с документом эпохи «дворцовых переворотов».

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