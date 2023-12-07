Ваши пуши уже не ваши. Push-уведомления – дыра в безопасности

Сенатор США выразил обеспокоенность по поводу правительственной слежки с помощью push-уведомленийСенатор США Рон Уайден направил в Министерство юстиции США письмо, в котором выразил обеспокоенность тем, что правительства по всему миру используют push-уведомления на операционных системах Apple и Google в целях слежки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии