Жительница штата Висконсин заметила корову в машине среди очереди в «МакАвто»

В «Макдональдсе» можно заказывать еду с собой прямо из автомобиля. Это бывает очень полезным в особенных случаях, например, если водитель путешествует с коровой на заднем сиденье и самостоятельно не может зайти за едой, информирует Fox News.
В «Макдональдсе» можно заказывать еду с собой прямо из автомобиля. Это бывает очень полезным в особенных случаях, например, если водитель путешествует с коровой на заднем сиденье и самостоятельно не может зайти за едой, информирует Fox News.
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