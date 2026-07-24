«А не надо побеждать!» Москву вновь начнут склонять к «жестам доброй воли»

За последние пару дней произошел ряд событий, на первый взгляд совершенно никак между собой не связанных, однако при ближайшем рассмотрении выстраивающихся во вполне стройную причинно-следственную цепочку.
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