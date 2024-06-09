Морской стиль летом−2024: берем пример с Кейт Миддлтон

Стилист подсказала, как правильно собрать эффектный образ Морская мода стала популярной еще в 1830-х годах, начало которой положила фотография молодого принца Альберта Эдуарда, одетого в матросский костюм.
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