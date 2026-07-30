Соединенные Штаты Америки: по меньшей мере один человек был убит и еще один был ранен в квартале 1300 на 5-й улице NW возле площади Маунт-Вернон в Вашингтоне, округ Колумбия, во второй половине дня по местному времени 29 июля после инцидента со стрельбой; расследование продолжалось.